Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10 м/с. После соударения шар отскакивает от стены с такой же по модулю скоростью, ...

Физика
Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10 м/с. После соударения шар отскакивает от стены с такой же по модулю скоростью, но в противоположном направлении. Найдите силу, действующую на стену при ударе, считая ее постоянной. Время соударения 0,01 с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Используешь 2 закон Ньютона в импульсивной форме! Краткое решение:  FΔt=Δp Δp=p2-p1 p2=mv2 p1=mv1 Δp=mv2-mv1 Ox: Δpx=mv2-(-mv1) - тк направление противоположное v1=v2=v Δpx=2mv ///////////////// F= Должен получится ответ 200 Н
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