Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10 м/с. После соударения шар отскакивает от стены с такой же по модулю скоростью, ...

Физика

Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10 м/с. После соударения шар отскакивает от стены с такой же по модулю скоростью, но в противоположном направлении. Найдите силу, действующую на стену при ударе, считая ее постоянной. Время соударения 0,01 с

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