Все углы треугольника равны между собой.Какова величина каждого угла?

Математика
Все углы треугольника равны между собой.Какова величина каждого угла?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сумма углов любого треугольника равна 180 градусов, т.к. все три угла равны, значит 180/3=60 градусов каждый угол
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