Помогите решить задачу:Из одного города в противоположных направлениях одноврем??нно выехали два автомобиля.Скорость первого 82км/ч, второго-на 14км/ч меньше.Через какое время, расстояние между ними будет 600км? (4 класс)
Математика
Помогите решить задачу:Из одного города в противоположных направлениях одноврем??нно выехали два автомобиля.Скорость первого 82км/ч, второго-на 14км/ч меньше.Через какое время, расстояние между ними будет 600км? (4 класс)
Ответ(ы):
Гость:
82-14=68км/ч скорость второго автомобиля 82+68=150км/ч общая скорость автомобилей 600:150=4часа- время через которое расстояние между ними будет 600км
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