Помогите решить задачу:Из одного города в противоположных направлениях одноврем??нно выехали два автомобиля.Скорость первого 82км/ч, второго-на 14км/ч меньше.Через какое время, расстояние между ними будет 600км? (4 класс)

Математика

Помогите решить задачу:Из одного города в противоположных направлениях одноврем??нно выехали два автомобиля.Скорость первого 82км/ч, второго-на 14км/ч меньше.Через какое время, расстояние между ними будет 600км? (4 класс)

Автор: Гость