Первый мастер может выполнить задание за 4 часа,второй мастер за 5 часов.Третий мастер может выполнить за 1 час на 0,1 задания больше,чем второй. Какая часть задания остаётся невыполненной, если три мастера будут работать совме...
Математика
Первый мастер может выполнить задание за 4 часа,второй мастер за 5 часов.Третий мастер может выполнить за 1 час на 0,1 задания больше,чем второй. Какая часть задания остаётся невыполненной, если три мастера будут работать совместно 1 час?
Ответ(ы):
Гость:
1/4 задания делает 1 мастер за 1 час 1/5 2 1/5+0,1=1/5+1/10=3/10 задания делает 3 мастер за 1 час 1/4+1/5+3/10=5/20+4/20+6/20=15/20=3/4 задания делают 3 мастера вместе за 1 час, значит, 1/3 задания останется невыполненной
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