Первый мастер может выполнить задание за 4 часа,второй мастер за 5 часов.Третий мастер может выполнить за 1 час на 0,1 задания больше,чем второй. Какая часть задания остаётся невыполненной, если три мастера будут работать совме...

Математика

Первый мастер может выполнить задание за 4 часа,второй мастер за 5 часов.Третий мастер может выполнить за 1 час на 0,1 задания больше,чем второй. Какая часть задания остаётся невыполненной, если три мастера будут работать совместно 1 час?

Автор: Гость