В чем отличие сюжета повести Станционный смотритель А С Пушкина по библейской притчи о блудном сыне. помоги ответить

Гость: Гость:

Как когда - то блудный сын в притче покинул дом в поисках лучшей жизни, так и Дуня уезжает из родного дома с проезжим гусаром. Спустя несколько лет героиня приезжает к отцу и, не застав его в живых, горько плачет на его могиле. Раскаялась ли героиня в содеянном? Видимо, нет. Да, она плачет об отце и о своей прежней жизни, но она счастлива в настоящем. В отличие от блудного сына, счастье героини не ограничено пространством ее «родимой обители»