В чем отличие сюжета повести Станционный смотритель А С Пушкина по библейской притчи о блудном сыне. помоги ответить

Литература
В чем отличие сюжета повести Станционный смотритель А С Пушкина по библейской притчи о блудном сыне. помоги ответить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как когда - то блудный сын в притче покинул дом в поисках лучшей жизни, так и Дуня уезжает из родного дома с проезжим гусаром. Спустя несколько лет героиня приезжает к отцу и, не застав его в живых, горько плачет на его могиле. Раскаялась ли героиня в содеянном? Видимо, нет. Да, она плачет об отце и о своей прежней жизни, но она счастлива в настоящем. В отличие от блудного сына, счастье героини не ограничено пространством ее «родимой обители»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите систему неравенств номер 1062 только 2,4 пример
Ответить
Математика
Два пловца поплыли навстречу друг другу когда между ними было 50 метров Скорость о??ного 7 метров секунду другого 6 метров секунду Какое расстояние...
Ответить
Математика
Найди значение выражение 6ч9мин+3ч56мин
Ответить
Математика
В концерте на празднике наурыз учявствовали 60 учеников среди них было 20 певцов 6 т??нцоров а остальные домбристы сколько домбристов учявствовало ...
Ответить
Математика
Задание 1278 помогите пожалуйста прошу вас заранее спасибо !!!
Ответить