В концерте на празднике наурыз учявствовали 60 учеников среди них было 20 певцов 6 т??нцоров а остальные домбристы сколько домбристов учявствовало в концерте
Математика
В концерте на празднике наурыз учявствовали 60 учеников среди них было 20 певцов 6 т??нцоров а остальные домбристы сколько домбристов учявствовало в концерте
Ответ(ы):
Гость:
По-моему надо: 60-20-6=34 Ответ:34 домборбиста
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