В концерте на празднике наурыз учявствовали 60 учеников среди них было 20 певцов 6 т??нцоров а остальные домбристы сколько домбристов учявствовало в концерте

Математика

В концерте на празднике наурыз учявствовали 60 учеников среди них было 20 певцов 6 т??нцоров а остальные домбристы сколько домбристов учявствовало в концерте

Автор: Гость