Число 63 больше чем 9 в сколько раз

Математика
Число 63 больше чем 9 в сколько раз
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Гость:
63 больше 9 в 7 раз добавь в лучшие!
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