Автобус должен проехать расстояние между двумя городами за 7 часов. первые 2 часа он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше,чем должен был. С какой скоростью он должен проехать оставшийся путь ?

Математика

Автобус должен проехать расстояние между двумя городами за 7 часов. первые 2 часа он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше,чем должен был. С какой скоростью он должен проехать оставшийся путь ?

Автор: Гость