Автобус должен проехать расстояние между двумя городами за 7 часов. первые 2 часа он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше,чем должен был. С какой скоростью он должен проехать оставшийся путь ?
Математика
Автобус должен проехать расстояние между двумя городами за 7 часов. первые 2 часа он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше,чем должен был. С какой скоростью он должен проехать оставшийся путь ?
Ответ(ы):
Гость:
V*7 часа = (V-5)*2 часа +(V+x)*5 часа Выражаем х из выражения. 5*х= 10 х = 2 км/час. - надо увеличить скорость от плановой ОТВЕТ: На 2 км/час больше нормы.
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