сочинение рассуждение на пословицу всякой матери свое дитя мило

Гость: Гость:

Всякой матери свое дитя мило. Мать-это та женщина которая отдаст за тебя все..Даже свою жизнь.Она готова для своего ребенка на все.На бедность,на боль.А готовы ли мы на такое?Мы еще не знаем,ведь мы их дети...Сколько матери пришлось пережить боли,страданий.А ведь мы должны благодарить матери своей за то что жизнь дала.а то что кормит,стирает,учит.Все что у нас есть это от родителей. Уважайте своих матерей!