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Бурая почва характеристика
Окружающий мир
Бурая почва характеристика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)не плодородная почва. 2)находится где много солнца.
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