Со знаменателем 24 запишите дробь:а)9/4;1/6;5/8;10;12; б)40/48;20/96;100/120;10/240;30/72
Математика
Со знаменателем 24 запишите дробь:а)9/4;1/6;5/8;10;12; б)40/48;20/96;100/120;10/240;30/72
Ответ(ы):
Гость:
А)9/4=54/24;1/6=4/24;5/8=15/24;10/12=20/24 б)40/48=20/24;20/96=5/24;100/120=20/24;10/240=1/14;30/72=10/24
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