«как вы считаете политические и торговые связи Руси с другими странами ускоряли или замедляли её распад на отдельные земли?»?

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«как вы считаете политические и торговые связи Руси с другими странами ускоряли или замедляли её распад на отдельные земли?»?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорей всего замедляли. Возьмём к примеру итоги любеческого съезда. Князья вроде разделились, но согласились объединяться против внешних врагов. Тут же говорим о Половцах, против которых и воевали князья.
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