Два пловца поплыли навстречу друг другу когда между ними было 50 метров Скорость о??ного 7 метров секунду другого 6 метров секунду Какое расстояние будет между ними через 3 секунды

Математика

Два пловца поплыли навстречу друг другу когда между ними было 50 метров Скорость о??ного 7 метров секунду другого 6 метров секунду Какое расстояние будет между ними через 3 секунды

Автор: Гость