Два пловца поплыли навстречу друг другу когда между ними было 50 метров Скорость о??ного 7 метров секунду другого 6 метров секунду Какое расстояние будет между ними через 3 секунды
Математика
Два пловца поплыли навстречу друг другу когда между ними было 50 метров Скорость о??ного 7 метров секунду другого 6 метров секунду Какое расстояние будет между ними через 3 секунды
Ответ(ы):
Гость:
1) 7+6=13 2)13*3=39 3)50-39=11 Ответ:11 метров
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