Найди значение выражение 6ч9мин+3ч56мин

Математика
Найди значение выражение 6ч9мин+3ч56мин
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Гость:
369+236=605(все перевидите в минуты.)
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