Решите систему неравенств номер 1062 только 2,4 пример

Математика
Решите систему неравенств номер 1062 только 2,4 пример
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Гость:
А где пример.......
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