Дам 40баллов!!! Решите пожалуйста по действиям!!!!!
Математика
Дам 40баллов!!! Решите пожалуйста по действиям!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
А что решать надо было хоть фото отправить ;)
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