Дам 40баллов!!! Решите пожалуйста по действиям!!!!!

Математика
Дам 40баллов!!! Решите пожалуйста по действиям!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А что решать надо было хоть фото отправить ;)
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470:15=ответ(с остатком)
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