Как описать отряд бесхвостые
Биология
Как описать отряд бесхвостые
Ответ(ы):
Гость:
Их укороченное тело не имеет хвоста. Для движения эти земноводные используют длинные задние ноги: на суше они прыгают, ползают(например, жабы),а в воде плавают ,отталкиваясь широкими перепонками между пальцами задних ног.
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