Как описать отряд бесхвостые

Биология
Как описать отряд бесхвостые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Их укороченное тело  не имеет хвоста. Для движения эти земноводные используют длинные задние ноги: на суше они прыгают, ползают(например, жабы),а в воде плавают ,отталкиваясь широкими перепонками между пальцами задних ног. 
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