Составьте почвеную карту казахстана

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1. Чернозем южный, малогумусный. 2. Чернозем обыкновенный. 3. Темно-каштановая почва. 4. Светло-каштановая почва. 5. Бурая пустынная почва. 6. Серо-бурая пустынная почва. Разнообразны природные условия на территории нашей страны. В зависимости от климата, растительности, геоло­гического строения местности меняется и почвенный покров. Наиболее отчетливо выражена смена типов почв с севера на юг, т. е. широтная зональность. В горах типы почв сменяются от подножия к вершинам, т. е. наблюдается вер­тикальная (высотная) поясность. В Казахстане 86% территории занимают равнины. На равнинах выделяются три типа почв: черноземы (до 52° с.ш.), каштановые (между 52 и 48° с.ш.), бурые и серо-бурые (южнее 48° с.ш.). Черноземные почвы распространены в самой северной части республики. Эта зона охватывает всю Северо-Казахстанскую область, большую часть Костанайской, северные части Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей и занимает 25,5 млн га, или 9,5% территории республики. Черноземные почвы подразделяются на три подтипа: выщелоченные черноземы — занимают самую южную часть лесостепной зоны, обыкновенные и южные черноземы характерны для степной зоны. Все черноземные почвы плодородны, но более мощный слой гумуса (6-8%) у первых двух, а в южных черноземах перегноя меньше (4-6%). Черноземные почвы распространены на хорошо увлажненных степных равнинах и являются основным хлебородным регионом республики. Каштановые почвы расположены южнее черноземных. Они занимают большую часть Центрального Казахстана, север Прикаспийской низменности, равнины Восточно-Казахстанской области. Эти почвы господствуют на юге, в сухой степной и полупустынной зонах, которые занимают 90,6 млн га, или 34% территории республики. Каштановые почвы подразделяются на три подтипа: темно-каштановые почвы умеренно сухой степи и каштановые почвы сухой степи, а также светло-каштановые почвы полупустыни. Плодородие почвы уменьшается к югу. Темно-каштановые и каштановые почвы содержат 4,5-3,0% гумуса, светло-каштановые почвы полупустыни отличаются небольшим содержанием гумуса - 3,0-2,0%. Темно-каштановые и каштановые почвы сухой степи пригодны для богарного (т. е. бесполивного) земледелия и животноводства, а светло-каштановые почвы полупустыни используются в основном как пастбища. Бурые и серо-бурые почвы расположены южнее каштановых и охватывают южную часть Казахстана. Они занимают 120 млн га, или 44% территории республики. Содержание гумуса в этих почвах 2,0-1,0%. В основном это животноводческий район, земледелие возможно лишь при орошении. Эрозия почвы. Меры борьбы с эрозией. Почва - уникальное природное богатство, которое человек может использовать в сельском и лесном хозяйстве и тем самым обеспечивать себя продуктами питания, животных - кормами, а промышленность - сырьем. Процесс образования почвы длительный. Для образования из материнских (горных) пород плодородного (18 см) почвенного горизонта даже при самых благоприятных природных условиях потребуются тысячи лет. А для того чтобы уничтожить этот слой, достаточно совсем немного времени. Существует два вида эрозии почвы: ветровая и водная. Ветровая эрозия возникает в основном в степных засушливых районах, водная — только на склонах. По данным Института почвоведения Национальной Академии наук, в Казахстане к эрозии склонно более 70 млн га земель, или 26% территории республики. Из них более 52 млн га земель склонны к ветровой эрозии и более 17 млн га - к водной. Преобладание ветровой эрозии связано, во-первых, с равнинным рельефом большей части Казахстана, во-вторых, с частыми сильными ветрами и, в-третьих, с легким механическим составом почвы (песчаным, супесчаным). Поэтому освоение таких земель требует очень ответственного отношения. В Казахстане при освоении целины были распаханы склонные к эрозии земли. Так, например, в 1955-1958 годах в Павлодарской области были распаханы темно-каш­тановые почвы легкого механического состава. В результате 805 тыс. га были подвержены эрозии и стали непри­годными для земледелия. В Аулиекольском районе Костанайской области многие земли оказались в таком же положении. Водной эрозией почвы называют смывание проточной водой верхнего слоя почвы. Потоки воды после дождей и лив­ней, при таянии снега не успевают впитываться в почву, смывают ее частицы и образуют вымоины. При мощных потоках воды образуются глубокие промоины - овраги. Они уменьшают площадь пашни, создают неудобства для проведения полевых работ. И водная, и ветровая эрозии почв - это следствие бессистемной эксплуатации земельных ресурсов человеком. Институт почвоведения, занимающийеся изучением ветровой эрозии в северных областях и водной эрозии в южных, предложил конкретные меры борьбы с ними: 1) агротехнические: почвозащитные севообороты, правильная обработка почвы, террасирование склонов, снегозадержание; 2) мелиоративные: защитные насаждения; 3) гидротехнические: строительство сооружений для укрепления оврагов. Эти меры уменьшают эрозию почв.