Как изменится значение разности 68,5-11,09,если уменьшаемое увеличить на 0,96 а вычитае??ое на 8,73?
Математика
Как изменится значение разности 68,5-11,09,если уменьшаемое увеличить на 0,96 а вычитае??ое на 8,73?
Ответ(ы):
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Ответ : Значение разности уиеньшится на : 8,73 - 0,96 = 7,77
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