Как изменится значение разности 68,5-11,09,если уменьшаемое увеличить на 0,96 а вычитае??ое на 8,73?

Математика

Как изменится значение разности 68,5-11,09,если уменьшаемое увеличить на 0,96 а вычитае??ое на 8,73?

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