Написать небольшой рассказ на казахском языке подготовка ко дню рождения

Қазақ тiлi
Написать небольшой рассказ на казахском языке подготовка ко дню рождения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін менің туған күнім. Мен бүгін таң ертеңгісін тұрып анаммен дүкендерді араладым. Мен әр-түрлі әшекейдер алдым Мысалы:майшам,шарлар,гүлдер алдық. Торт күлгін түсті болды. Менің туған күнім жақсы өтті.
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