Матиматика номер 2 помогите пожалуйста за ранее спасибо

Математика
Матиматика номер 2 помогите пожалуйста за ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 90 2) 90 3)90 4)80 5)40 6) 60 7)30 8)70 9)50 10)80 11)80 12)100
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