Приведите если возможно, к числителю 80 дробь: 8/7; 20/9;6/17;1/2;5/2;10/9;12/37;40/27;4/5;4;20;222
Математика
Приведите если возможно, к числителю 80 дробь: 8/7; 20/9;6/17;1/2;5/2;10/9;12/37;40/27;4/5;4;20;222
Ответ(ы):
Гость:
8/7 = 80/70; 20/9 = 80/36; 6/17 - 1/2 = 80/160; 5/2 = 80/32; 10/9 = 80/72; 12/37 - 40/27 = 80/54 4/5 = 80/100
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