Гонит по небу бел.. облака, подымает на реке синий волны.
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Гонит по небу бел.. облака, подымает на реке синий волны.
Ответ(ы):
Гость:
Гонит по небу белые облака,подымает на реке синие волны.
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