Составьте выражение и найдите его значение. Расстояние между двумя пунктами 30,4 км. Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость первого 11,5 км/ч, второго - 13,2 км/ч. Какое расстояние...

Гость: Гость:

S (расстояние)=v(скорость)*t(вермя) За час первый велосипедист проедет S1=11,5*1 км, а второй велосипедист S2=13,2*1 км. Расстояние через час между велосипедистами сократится на расстояние, которое проедет первый велосипедист S1 и второй велосипедист S2, тогда расстояние между ними через час S3=S (расстояние между пунктами) – (S1+S2). Найдем значение выражения: S3= S– (S1+S2) = 30,4 – (11,5*1+13,2*1)=30,4-24,7=5,7 км Ответ: Расстояние между двумя велосипедистами через час составляет 5,7 км.