Помогите заполнить таблицу «Создание военно-политических блоков» Вопросы для сравнения Северо-Атлантический договор Варшавский договор Даты создания Страны-участницы Цели

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Даты создания Северо Атлантический договор -это международное соглашение подписанное в 1949 году в 4 апреля в Вашингтоне западноевропейскими и северо американскими странами. Цель их была объединение усилий для коллективной обороны и сохранение мира и безопасности в североатлантическом районе. Варшавский договор о дружбе, и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, ГДР, Румынией, Чехословакией, СССР Венгрией и Польшей. Был подписан в 1955 году 14 мая на Варшавском совещании европейских государств. он состоял из того что они будут сохранять мир в Европе.