Помогите! Здесь нарисованы предметы названия которых относятся к 3-му склонению. Запиши их в форме творительного падежа единственного числа

Русский язык
Помогите! Здесь нарисованы предметы названия которых относятся к 3-му склонению. Запиши их в форме творительного падежа единственного числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брошью, фасолью ,сиренью , тростью ,крепостью,костью , мышью ,тетрадью гуашью , кистью ,морковью
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