Помогите! Здесь нарисованы предметы названия которых относятся к 3-му склонению. Запиши их в форме творительного падежа единственного числа

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Помогите! Здесь нарисованы предметы названия которых относятся к 3-му склонению. Запиши их в форме творительного падежа единственного числа

Автор: Гость