Текст. лесные цепочки

Русский язык
Текст. лесные цепочки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кончилась зима, зазеленела трава, и на деревьях распустились почки. И вдруг ударили заморозки. В одну ночь лесная трава стала жёлтой, а молодые листики на деревьях свернулись и пожухли. Потому и цветов в тот год было мало, и ягод, и орехов. Меньше, чем обычно, было насекомых. От этого стало голодно синицам, стрижам и не всех птенцов удалось выкормить. Когда в лесу мало птиц и мышей — хищники тоже голодают. На следующий год травы, ягод и грибов было вдоволь. Еды хватало и гусеницам, и мышам, и белкам. А значит, были сытыми синицы, лисы и ястребы. И получается, что все лесные жители друг от друга зависят. Ястребам не прожить без синиц, синицам — без гусениц, гусеницам — без листьев, всем вместе — без леса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
7х-5(2х+1)=5х+19 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Ответить
История
Маленько описание рыцарского замка
Ответить
Экономика
Экономика олимпиада 8 класс
Ответить
Математика
2x+4y+149y+223x2+5×42=
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 1) (-a)^2*a^3 2)-a^2*a^3 3) a^2*(-a)^3 4) -a^2*(-a)^3
Ответить