Текст. лесные цепочки

Гость: Гость:

Кончилась зима, зазеленела трава, и на деревьях распустились почки. И вдруг ударили заморозки. В одну ночь лесная трава стала жёлтой, а молодые листики на деревьях свернулись и пожухли. Потому и цветов в тот год было мало, и ягод, и орехов. Меньше, чем обычно, было насекомых. От этого стало голодно синицам, стрижам и не всех птенцов удалось выкормить. Когда в лесу мало птиц и мышей — хищники тоже голодают. На следующий год травы, ягод и грибов было вдоволь. Еды хватало и гусеницам, и мышам, и белкам. А значит, были сытыми синицы, лисы и ястребы. И получается, что все лесные жители друг от друга зависят. Ястребам не прожить без синиц, синицам — без гусениц, гусеницам — без листьев, всем вместе — без леса.