Помогите знатоки английского.......Как на английском сказать: Я уже давно смотрю фильмы на английском.

Английский язык
Помогите знатоки английского.......Как на английском сказать: Я уже давно смотрю фильмы на английском.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I have been watching films for a long time
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