Помогитее пожалуйстаа

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Помогитее пожалуйстаа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. B 2. B 3. D 4. D 5. E 6. D
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