Помогитее срочно, прошу, умоляю. Как решить (полное решение) В классе 16 человек. Может ли в нем девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%.

Математика

Помогитее срочно, прошу, умоляю. Как решить (полное решение) В классе 16 человек. Может ли в нем девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%.

Автор: Гость