Помогитее срочно, прошу, умоляю. Как решить (полное решение) В классе 16 человек. Может ли в нем девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%.
Математика
Помогитее срочно, прошу, умоляю. Как решить (полное решение) В классе 16 человек. Может ли в нем девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 это 75% 3/4 *16=12 70% класса = 0,7*16= 11,2 следовательно такого быть не может, так как между числами 11,2 и 12 нет целых значений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во...
Алгебра
Різниця десятого і третього членів арифметичної прогресії дорівнює 28.Знайдіть різницю цієї прогресії
Алгебра