Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во время торможения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Физика

Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во время торможения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость