Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во время торможения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Физика
Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во время торможения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=200 т=200 000 кг                  F=ma;     a=v-v₀/t=5 -15 = - 10/50= - 0,2 м/с²; v₀=54 км/ч=15 м/с                     F=200 000·(- 0,2)= - 40 000Н = 40 кН. v=18 км/ч=5 м/с t=50 c ________________ F-?
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