Помогитееее!!!! Алёша на коньках пробегает 9 м в сек, Таня 7 м в сек. Через какое время Алёша догонит Таню, если сейчас расстояние между ними 32 м.
Математика
Помогитееее!!!! Алёша на коньках пробегает 9 м в сек, Таня 7 м в сек. Через какое время Алёша догонит Таню, если сейчас расстояние между ними 32 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-7=2 м/сек 32/2=16 сек
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