Помогитееее!!!! Алёша на коньках пробегает 9 м в сек, Таня 7 м в сек. Через какое время Алёша догонит Таню, если сейчас расстояние между ними 32 м.

Математика

Помогитееее!!!! Алёша на коньках пробегает 9 м в сек, Таня 7 м в сек. Через какое время Алёша догонит Таню, если сейчас расстояние между ними 32 м.

Автор: Гость