Помогу сделать сочинение на любую тему пишите!!!! Беру мало баллов!!! БЫСТРЕЕ.....ПИШИТЕ!!!!

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Помогу сделать сочинение на любую тему пишите!!!! Беру мало баллов!!! БЫСТРЕЕ.....ПИШИТЕ!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Школьные сочинения по литературе » Сочинения на свободную тему » Кем я хочу стать » Если бы я был учителем Сочинение на тему Если бы я был учителемСочинение на свободную тему Кем я хочу статьЕсли бы я был учителем, то, заходя в класс, я начинал бы урок с какой-нибудь шутки. Это хорошо расслабляет и задает тон дальнейшим занятиям. Еще бы я поручил каждому ученику провести урок соответственно школьной программе, пусть готовятся и действуют самостоятельно. Еще бы я не сидел за отдельным учительским столом, а проводил бы урок за какой-нибудь партой, так ничто бы не делало меня выше учеников, отсутствовала бы искусственно возведенная преграда. На родительских собраниях я не "капал" бы на мозги бедных, иногда униженных родителей. Пусть бы о хороших сторонах отпрысков рассказывали сами, а я бы только слушал и соответственно делал бы выводы, как "раскрыть" ученика. Я бы ходил с учениками в походы, устраивал вечеринки, был не запанибрата, а другом... Эх, мечты, мечты!
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