Помоните сочинить свое хокку

Литература
Помоните сочинить свое хокку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грайливий вітер,  Розпитує про літо,  Похмурий ранок
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