Как написать условия задачи,мишутка и стасик ели на перегонки варенье.мишутка съел 4трёхлитровые банки.

Математика

Как написать условия задачи,мишутка и стасик ели на перегонки варенье.мишутка съел 4трёхлитровые банки.

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