Как написать условия задачи,мишутка и стасик ели на перегонки варенье.мишутка съел 4трёхлитровые банки.
Математика
Как написать условия задачи,мишутка и стасик ели на перегонки варенье.мишутка съел 4трёхлитровые банки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мишутка-Стасик? Мишутка-4(л) Стасик-незвестно.
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