Научите меня раскладывать факториалы! К примеру, (2n+1). Как разложить? Поподробнее, пожалуйста.
Алгебра
Научите меня раскладывать факториалы! К примеру, (2n+1). Как разложить? Поподробнее, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N! это произведение всех целых от 1 до числа n. в твоем случае в качестве n выступает 2n+1. это будет произведение такого вида. 1*2*3*....*n*(n+1)*(n+2)*....*(2n-1)*2n*(2n+1)
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