Отметьте слова с непроверяемой безударной гласной а в словах: багаж, ветер, гнездо, стекло корзина тропа

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Отметьте слова с непроверяемой безударной гласной а в словах: багаж, ветер, гнездо, стекло корзина тропа
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Гость:
Это слова багаж, корзина 
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