Отметьте слова с непроверяемой безударной гласной а в словах: багаж, ветер, гнездо, стекло корзина тропа
Русский язык
Отметьте слова с непроверяемой безударной гласной а в словах: багаж, ветер, гнездо, стекло корзина тропа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова багаж, корзина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор простых предложений 1.Ветер волной пробежал по ниве, приг??ул одинокую берёзку у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расс...
Химия
Математика
Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450м. Какое расстояние м??жду хозяином и собакой будет через 5с, если ее скорость 10м/с