Молярная масса газа массой 0,84 г, занимающего объём 672 мл (н.у), равна? А)44 Б)28 В)32 ??)16
Химия
Молярная масса газа массой 0,84 г, занимающего объём 672 мл (н.у), равна? А)44 Б)28 В)32 ??)16
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