Что означает дорога рларарпр

Українська мова
Что означает дорога рларарпр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорога-іменник називного відмінка. Дорога-частина транспортної інфраструктури.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) x+1/8=3/5 г) x-3/7=4/21 д) 4/5-x=1/6
Ответить
Русский язык
Решение придумал не я,а Петя. Задание:определите однородные члены и главное слов??. Спасибки:)
Ответить
Литература
Как вы думаете, можно ли Лермонтова назвать великим поэтом, представителем "общес??ва, времени, человечества"?
Ответить
Русский язык
Найди выпиши омонимы,обьясни их значение_Шёл деревней дождь косой,дед косил его к??сой.Накосить не накосил,только выбился из сил.
Ответить
Математика
Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжает...
Ответить