Решение придумал не я,а Петя. Задание:определите однородные члены и главное слов??. Спасибки:)

Русский язык
Решение придумал не я,а Петя. Задание:определите однородные члены и главное слов??. Спасибки:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя - подлежащее. главное слово. Придумал - сказуемое. Решение - дополнение, В.п не - частица я- личное местоимение - выр. дополнением  а - сказуемое
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