Помогите мне нужно сочинение на тему: Отношение к животным
Литература
Помогите мне нужно сочинение на тему: Отношение к животным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди и животные тесно связаны между собой.Животные-это наши друзья.Но человечество порой уничтожает их как для забавы,а иногда и ради дополнительных материальных доходов.Из-за этого и снижаются популяции различных видов.Животные попадают в красную книгу,оказываются на грани вымирания.Взаимоотношения между человеком и животными были всегда.Уже почти почти у каждого в доме есть какой-нибудь питомец. Может это кошка,может собака,а может попугайчик и тд.Но иногда человек предает своих близких друзей. Например,люди выкидывают на улицу своих любимцев из-за своих личных проблем.А может и просто перенравился,надоел,состарился.Это очень жестоко со стороны людей.Ведь животные не виноваты,что они вам перенравились или находятся уже не в том возрасте чтобы поиграться.Мы не имеем права так издевательски относиться к ним. Ведь мы отвечаем за тех,за кого ручаемся.
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