Расположите в порядке убывания числа: 4-корень из 20, -2, - корень третьей степени из 9

Математика
Расположите в порядке убывания числа: 4-корень из 20, -2, - корень третьей степени из 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-корень из 20=-0.47 -корень третьей степени из 9=-1.73 -2
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