Расположите в порядке убывания числа: 4-корень из 20, -2, - корень третьей степени из 9
Математика
Расположите в порядке убывания числа: 4-корень из 20, -2, - корень третьей степени из 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-корень из 20=-0.47 -корень третьей степени из 9=-1.73 -2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кулики-плавунчики не плавют __ не ныряют __ бегают у воды __ кланяются до земли. Они д??стают носом еду в тине __ в иле __ в траве. допишите запяты...
Математика
Українська література
Английский язык
Помогите!Переведите этот текст на английский: Мне очень нравятся деревяные стари??ые дома сделаные очень давно в деревнях.У нас на даче очень много...