Кулики-плавунчики не плавют __ не ныряют __ бегают у воды __ кланяются до земли. Они д??стают носом еду в тине __ в иле __ в траве. допишите запятые или вставьте союзы
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Кулики-плавунчики не плавют __ не ныряют __ бегают у воды __ кланяются до земли. Они д??стают носом еду в тине __ в иле __ в траве. допишите запятые или вставьте союзы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кулики-плавунчики не плавают и не ныряют,а бегают у воды и кланяются до земли.Они достают носом еду в тине и в иле,и в траве.
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