Помогите сделать 4 и 5 задание , пожалуйста )
Русский язык
Помогите сделать 4 и 5 задание , пожалуйста )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 4 Образуйте формы повелительного наклонения единственного и множественного числа следующих глаголов Выбросить, вылезти, вырезать, ехать, корчить, кроить, махать, морщить, положить, высыпать, пощипать, примерить, прополоскать, растрепать. Ответ прилагаю в виде изображений )
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