Прочитайте текст.Из какого произведения этот отрывок ?К какому типу рече относиться данный фрагмент? Докажите. Тот, кто никогда (не)водился с заб_левшим джином, (не)может даже себе пр_дставить ,какое это ут_мительное и хл_потли...
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Прочитайте текст.Из какого произведения этот отрывок ?К какому типу рече относиться данный фрагмент? Докажите. Тот, кто никогда (не)водился с заб_левшим джином, (не)может даже себе пр_дставить ,какое это ут_мительное и хл_потливое дело. Прежде всего возн-кает вопрос, где его держать? В б_льницу джина (не)положе_шь , и дома на виду его тоже держать нельзя. Во- вторых как его л_чить ? Медиц_на рас_чита (н , нн)а на л_чение людей , а (не)сказочных в_лшебников. В- третьих з_разны ли для лбдей б_лезни джиннов? Все эти три вопроса были тщательно обсуждён(н, нн)ы р-бятами, кагда они на т_кси увозили бредившего Хоттабыча из ц_рка. 2 ) Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найдите в тексте полные кратные причастия , подчеркните их как члены предложений . ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Эту сказку, "Старик Хоттабыч", написал Лазарь Иосифович Лагин. 2.Тип текста - рассуждение: дети перебирают разные варианты содержания джина, то есть рассуждают. 3.Тот, кто никогда не возился с заболевшим(полное причастие, является согласованным определением) джином, не может даже себе представить, какое это утомительное и хлопотливое дело.Во-вторых, как его лечить? Медицина рассчитана(краткое причастие, явл. простым именным сказуемым) на лечение людей, а не сказочных волшебников.При лечении джиннов медицина бессильна(краткое, сказуемое)..В-третьих, заразны (кр., сказ.) ли для людей болезни джиннов?Все эти вопросы были тщательно обсуждены (кр., сказ.) ребятами, когда они на такси увозили бредившего (полное, определение) Хоттабыча из цирка.
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