Прочитайте текст.Из какого произведения этот отрывок ?К какому типу рече относиться данный фрагмент? Докажите. Тот, кто никогда (не)водился с заб_левшим джином, (не)может даже себе пр_дставить ,какое это ут_мительное и хл_потли...

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Прочитайте текст.Из какого произведения этот отрывок ?К какому типу рече относиться данный фрагмент? Докажите. Тот, кто никогда (не)водился с заб_левшим джином, (не)может даже себе пр_дставить ,какое это ут_мительное и хл_потливое дело. Прежде всего возн-кает вопрос, где его держать? В б_льницу джина (не)положе_шь , и дома на виду его тоже держать нельзя. Во- вторых как его л_чить ? Медиц_на рас_чита (н , нн)а на л_чение людей , а (не)сказочных в_лшебников. В- третьих з_разны ли для лбдей б_лезни джиннов? Все эти три вопроса были тщательно обсуждён(н, нн)ы р-бятами, кагда они на т_кси увозили бредившего Хоттабыча из ц_рка. 2 ) Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найдите в тексте полные кратные причастия , подчеркните их как члены предложений . ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость