Слово ,,завтра'' какая часть речи.
Русский язык
Слово ,,завтра'' какая часть речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра - часть речи: наречие
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