Как вы думаете, можно ли Лермонтова назвать великим поэтом, представителем "общес??ва, времени, человечества"?
Литература
Как вы думаете, можно ли Лермонтова назвать великим поэтом, представителем "общес??ва, времени, человечества"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лермонтова с уверенностью можно назвать великим поэтом, представителем "общества, времени, человечества". Об этом сказал еще В.Г.Белинский.
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