Найди выпиши омонимы,обьясни их значение_Шёл деревней дождь косой,дед косил его к??сой.Накосить не накосил,только выбился из сил.
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Найди выпиши омонимы,обьясни их значение_Шёл деревней дождь косой,дед косил его к??сой.Накосить не накосил,только выбился из сил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь косой, дед косил косой 1) направление дождя- косой 2) коса как инструмент для скашивания
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