Найди выпиши омонимы,обьясни их значение_Шёл деревней дождь косой,дед косил его к??сой.Накосить не накосил,только выбился из сил.

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Найди выпиши омонимы,обьясни их значение_Шёл деревней дождь косой,дед косил его к??сой.Накосить не накосил,только выбился из сил.

Автор: Гость