А) x+1/8=3/5 г) x-3/7=4/21 д) 4/5-x=1/6
Математика
А) x+1/8=3/5 г) x-3/7=4/21 д) 4/5-x=1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+1/8=3/5 х=3/5-1/8 х=24/40-5/40 х=19/40 х-3/7=4/21 х=4/21+3/7 х=4/21+9/21 х=13/21 4/5-х=1/6 х=4/5-1/6 х=24/30-5/30 х=19/30
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