Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450м. Какое расстояние м??жду хозяином и собакой будет через 5с, если ее скорость 10м/с
Математика
Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450м. Какое расстояние м??жду хозяином и собакой будет через 5с, если ее скорость 10м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 секунд собака пробежит 50м значит расстояние между ними станет 450-50=400(м) Ответ: 400 м
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