Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450м. Какое расстояние м??жду хозяином и собакой будет через 5с, если ее скорость 10м/с

Математика

Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450м. Какое расстояние м??жду хозяином и собакой будет через 5с, если ее скорость 10м/с

Автор: Гость